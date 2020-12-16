فور علمها بإيداعه دار رعاية.. "المهندسين" تتوجه لاستلام أحد أعضائها



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد عبدالناصر:

وجه المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، بسرعة التحرك لمعرفة ملابسات وجود أحد اعضائها بدار رعاية، مشددا على سرعة التوجه والانتقال لمتابعة حالة المهندس أحمد رشاد، الذي تناولت وسائل التواصل الاجتماعي، وبعض وسائل الإعلام حالته الإنسانية، والتي أوضحت أنه بلا مأوى وبلا عمل بالاضافة إلى وضعه الصحي الحرج.

وشكلت نقابة مهندسين القاهرة، برئاسة المهندس هشام أبوسنة، لجنة للتوجه للزميل واستلامه من دار الرعاية.

وأشار أبوسنة، إلى أنه يتم التواصل مع وزارة التضامن لتوفير إقامة مناسبة له وكذلك توفير فرصة عمل مناسبة.

ووجهت نقابة مهندسين القاهرة، بعمل الفحوصات الطبية اللازمة للمهندس والتي بينت حاجته لإجراء عملية جراحية عاجلة بالكتف، وأكد أبوسنة على أن النقابة تجهز ما يلزم تمهيدا لإجراء العملية الجراحية للمهندس.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الصحفية قد نشرت تفاصيل عن وجود مهندس يقيم على أحد الأرصفة بشوارع القاهرة نظرا لخلافات زوجية أدت إلى ترکه منزله للشارع، وحالته الصحية صعبة، ونشرت المواقع أن أحد دور الرعاية، قامت بنقل المهندس لديها، وعلى الفور تحركت نقابة مهندسي القاهرة لاستلام المهندس وتوفير مسكن له ومتابعة حالته الصحية.