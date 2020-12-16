قصر المساجد على الصلاة.. توجيهات عاجلة من الأوقاف لمواجهة انتشار "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
نبهت وزارة الأوقاف بالتشديد على جميع الأئمة والخطباء نحو الالتزام الكامل بالخطبة المقررة وموضوعها: "الوقاية خير من العلاج"، والإسهام بجدية في التوعية الواضحة بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة كورونا، وأهمها الالتزام بالكمامة ومسافات التباعد، وبصفة عامة داخل دور العبادة أو خارجها، والبعد عن التزاحم، والالتزام بإحضار المصلى الشخصي عند الحضور إلى المسجد، والتأكيد على أن الالتزام بهذه الإجراءات مطلب شرعي ووطني وإنساني.
ودعت الوزارة، في بيان لها، إلى ضرورة التزام الجميع بذلك حفاظًا على أنفسنا وأهلنا ومجتمعنا، والتزامًا بتعليمات ديننا في دفع الأذى عن أنفسنا وعن الآخرين.
وأكدت الأوقاف، على عدم فتح أي دار مناسبات، وعدم السماح بإقامة أي عزاء أو عقد قران أو خلافه بالمساجد أو ملحقاتها، وتشديد المتابعة في ذلك، واتخاذ أقصى عقوبة عند المخالفة، وقصر العمل بالمساجد على الصلوات فقط، وخطبة الجمعة في حدود عشر دقائق، وعدم السماح بأي نشاط آخر بالمساجد أو ملحقاتها دفعًا لانتشار فيروس كورونا.
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