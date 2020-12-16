العثور على رضيع داخل صندوق قمامة في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي :

عثر عدد من الأهالي، اليوم الأربعاء، على رضيع داخل صندوق قمامة، أمام مسجد الفتح بمدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مرفق الإسعاف، يفيد ورود بلاغ بالعثور على رضيع داخل صندوق قمامة، أمام مسجد الفتح بمدينة نجع حمادي.

جرى نقل الرضيع إلى الحضّانة بمستشفى نجع حمادي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.