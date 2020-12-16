محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي :
عثر عدد من الأهالي، اليوم الأربعاء، على رضيع داخل صندوق قمامة، أمام مسجد الفتح بمدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا.
تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مرفق الإسعاف، يفيد ورود بلاغ بالعثور على رضيع داخل صندوق قمامة، أمام مسجد الفتح بمدينة نجع حمادي.
جرى نقل الرضيع إلى الحضّانة بمستشفى نجع حمادي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على رضيع داخل صندوق قمامة في قنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.