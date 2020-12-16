أمطار على القاهرة غدًا.. الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، خلال الـ5 أيام المقبلة "الخميس، الجمعة، السبت، الأحد، الاثنين".

وجاءت توقعات هيئة الأرصاد بشأن حالة الطقس على النحو التالي:

الخميس

أمطار خفيفة إلى متوسطة 60% على بعض المناطق من السواحل الشمالية "دمياط، بورسعيد، العريش، رفح".

فرص أمطار خفيفة 40% تقريبًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية "رشيد، بلطيم، الإسكندرية، مطروح".

فرص أمطار خفيفة 30% تقريبًا على مناطق من القاهرة الكبرى.

فرص أمطار خفيفة 40% على مناطق من الوجه البحري.

فرص أمطار خفيفة 40% تقريبًا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر "رأس غارب، الزعفرانة".

شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الجمعة

فرص أمطار خفيفة 30% تقريبا على بعض المناطق من السواحل الشمالية "الإسكندرية، مطروح، رشيد، بلطيم، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح".

فرص أمطار خفيفة 30% تقريبا على بعض المناطق من الوجه البحري.

شبورة مائية صباحا تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

السبت

شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأحد

شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

الاثنين

شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.​