محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال زيارته لمصر.
وقال السيسي، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، منذ قليل: "شرفت اليوم بلقاء أخي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وزيارته الكريمة إلى بلده الثاني مصر".
وتابع الرئيس: "وقد تشاورنا اليوم في مختلف القضايا التي نمضي فيها معا، بقوة وإرادة صادقة، في إطار من الأخوة والاحترام والثقة والمصير المشترك بين البلدين".
كانت هذه تفاصيل خبر تشاورنا في مختلف القضايا.. السيسي يكشف تفاصيل لقاء ولي عهد أبوظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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