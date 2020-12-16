تشاورنا في مختلف القضايا.. السيسي يكشف تفاصيل لقاء ولي عهد أبوظبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال زيارته لمصر.

وقال السيسي، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، منذ قليل: "شرفت اليوم بلقاء أخي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وزيارته الكريمة إلى بلده الثاني مصر".

وتابع الرئيس: "وقد تشاورنا اليوم في مختلف القضايا التي نمضي فيها معا، بقوة وإرادة صادقة، في إطار من الأخوة والاحترام والثقة والمصير المشترك بين البلدين".​