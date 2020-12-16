شكرا لقرائتكم خبر عن يضم أعمال 22 فنانًا.. افتتاح معرض «مختارات من فن الكاريكاتير» بمكتبة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت ادارة المعارض والمقتنيات الفنية التابعة لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، معرض «مختارات من فن الكاريكاتير» اليوم الأربعاء، والذى يضم أعمال 22 فنان من بينهم رواد فن الكاريكاتير، مهداة من الجمعية المصرية الكاريكاتير.

من جانبها أكدت المهندسة هدى الميقاتي؛ منسق عام مكتبة الإسكندرية، ان المكتبة تهتم بجميع الفنون سواء التشكيلية أو التعبيرية، لتعريف الجمهور بأنواع الفنون وفنانيها من الرواد والمعاصرين.

وأوضحت «الميقاتي» إن الكاريكاتير فن مهم يجمع ما بين الفن والفكاهة، وهو أقرب في الوصول للقارئ عن المقال والكتاب، ومنذ ظهوره وهو من الفنون المحببة للمصريين.

ومن جانبه قال عمرو فهمي، فنان الكاريكاتير، إن إقامة المعرض بمثابة الحلم الذي تحقق، فهو من محبي هذا الفن منذ الصغر وسعى من أجل تعلمه ونشر أعماله بالصحف، موضحًا أنه عرض فكرة المعرض على الدكتور مصطفى الفقي، مدير المكتبة، وعلى الفور بدأ العمل عليه.

وعبر مصطفى الشيخ، ممثل عن الجمعية المصرية للكاريكاتير، عن سعادته بتحقيق حلم وجود معرض دائم لهذا الفن في المكتبة، مشيدًا أن الجمعية تشعر بالدور الثقافي والحضاري لها، حيث تمتلك تراث كبير لرواد فن الكاريكاتير.

يُعد فن الكاريكاتير أحد أهم الفنون المؤثرة في المجتمع بشكل مباشر، فهو يعتمد على السخرية والفكاهة في التعبير عن كل الموضوعات، ومنها ما هو ذو مضمون جاد أو عميق. ومن ثم، يلعب دورًا محوريًّا في رفع وعي المتلقي بسلاسة ودون صعوبة. وتعود نشأة فن الكاريكاتير في مصر إلى عصر الحضارة المصرية القديمة، فكان أحد سبل التوثيق الذي اعتمد عليها الفنان المصري قديمًا من خلال التعبير الساخر في رسومه على ورق البردي وقطع الفخار، إلى أن ظهر فن الكاريكاتير المصري المعاصر والذي قام بدوره بتوثيق تاريخ مصر الحديث وما مرت به على مدار السنين من خلال رسوم فنانين متميزين تركوا بصمة في هذا المجال من الفنون.

وتتعدد الموضوعات التي يتناولها فنانو الكاريكاتير بين البيئة المحيطة، والعادات والتقاليد، وأمور الحياة اليومية؛ كالأسرة والعمل والأصدقاء، وبين النقد السياسي والاقتصادي، وبين رصد الوقائع والأحداث التي يعيشها الفنان سواء على المستوى المحلي أو الدولي، فالكاريكاتير يعد لغة عالمية يستطيع من خلالها المتلقي، أيًّا كانت لغته، أن يدرك المضمون المقدَّم له وأن يتعرف بسهولة على الهوية التي يمثلها الفنان في لوحاته.

يضم أعمال ٢٢ فنان .. إفتتاح معرض "مختارات من فن الكاريكاتير" بمكتبة الاسكندرية

يضم أعمال ٢٢ فنان .. إفتتاح معرض "مختارات من فن الكاريكاتير" بمكتبة الاسكندرية

يضم أعمال ٢٢ فنان .. إفتتاح معرض "مختارات من فن الكاريكاتير" بمكتبة الاسكندرية

يضم أعمال ٢٢ فنان .. إفتتاح معرض "مختارات من فن الكاريكاتير" بمكتبة الاسكندرية