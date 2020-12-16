شكرا لقرائتكم خبر عن برواتب تصل لـ4500 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن 2796 فرصة عمل (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن الوزارة تمكنت من توفير 2796 فرصة عمل في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 4500 جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 45 شركة ومصنع قطاع خاص في عدد من المحافظات لشغلها خلال شهري ديسمبر 2020 ويناير 2021.

وكشف «سعفان» عن أن فرص العمل المتوفرة تشمل: 35 فرصة على مهنة مندوب مبيعات وتسويق من مختلف المؤهلات بجميع المحافظات، والسن حتى 40 سنة مع توفير تأمين صحى واجتماعى، و579 فرد أمن براتب يصل لـ 3 آلاف جنيه، و35 مشرف أمن، و430 عامل إنتاج منهم 100 فرصة لذوي القدرات الخاصة يصل الراتب لـ 2400 جنيه، و185 عامل خياطة، و258 عامل ماكينة، و90 عامل مكواة، و75 بائعاً، و50 عضو فريق، و53 كاشيراً، و28 عامل تعبئة، و35 عامل مخازن، و40 منسق ممرات، و31 مشرف قسم، واثنين موظفي خدمة عملاء، و47 عامل نظافة، و7 طباخ، و50 مساعد شيف طباخ، و55 ويتر، و50 تدريب طهي دواجن، و60 مساعد ويتر، و30 كابتن، و147 مراقب جودة، و20 عامل غسيل، و3 عمال حمام سباحة، و7 عامل زراعة، و75 عاملا عاديا، و17 فنى صيانة كهرباء، و50 عامل تشطيب، و10 عامل غزل، و5 فنى تصنيع.

كما تشمل الفرص 11 مدرساً من الجنسين، و12 مهندساً تخصصات ميكانيكا، إلكترونيات، كهرباء، سفتي، مدني، وإنتاج، و50 مهندسا زراعيا، و4 محاسبين، و5 أطباء بيطريين، و5 سكرتارية براتب يصل لـ 3500 جنيه مؤهلا عاليا، والسن حتى 35 سنة، و8 سائقين، و41 مسؤول ائتمان، و10 مندوب سائق، و13 فني تقطيع بلاستيك، وفنى طباعة بلاستيك وفنى تبريد وتكييف، ومشرف تشطيبات، وعامل صيدلية، وصرافا .

وفيما يلي تفاصيل فرص العمل بأسماء الشركات والعناوين والتليفونات وشروط شغل الوظيفة والمرتب:

اضغط هنا