شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم خدمات الكشف النفسي وعلاج الإدمان لـ21 ألف من المراهقين منذ بداية 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ا.د.منن عبدالمقصود، وبمشاركة هيئة تيرديزوم TDH ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة UNODC وبرعاية الاتحاد الأوروبي، تم عمل تدريبات خاصة بمشروع برنامج رعاية القصر الذين يعانون من مشاكل تعاطى المخدرات في مؤسسات الاحداث.

قام بالتدريب مجموعة من الأطباء والاخصائيين النفسيين والاجتماعيين بوحدات الأطفال والمراهقين بالأمانة وأيضا الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين العاملين فى المؤسسات العقابية وممثلين عن إدارة الدفاع الاجتماعي بوزارة التضامن. ويأتي ذلك ضمن الأهداف الأساسية لإدارة الأطفال والمراهقين من تقديم خدمات الصحة النفسية المتخصصة للأطفال والمراهقين في عدد 12 وحدة داخل مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان على مستوى الجمهورية.

وقالت الدكتورة منن عبد المقصود، أمين عام مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، إنه قد تم تقديم خدمات الكشف والمتابعة النفسية لعدد ١٨٧٤٢ من المراهقين والمراهقات وخدمات علاج الإدمان لعدد ٢٣٣١ من المراهقين والمراهقات منذ بداية هذا العام، وتتم خدمات علاج الإدمان للمراهقين بالتعاون مع إدارة علاج الإدمان بالأمانة.

وقام بالتدريب من جانب الأمانة الدكتورة إيمان جابر مدير إدارة الأطفال والمراهقين، والدكتورة ولاء حسني، والدكتورة أميرة زكى والدكتورة هدير الشافعي من إدارة الأطفال والمراهقين، والدكتورة آلاء المدني من إدارة العلاقات الخارجية، وإلهام محمود مدير مشروع نحو العدالة بهيئة تيرديزوم.