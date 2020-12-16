شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين 10 سائقين معدات ثقيلة بجهاز حدائق أكتوبر (شروط ومواعيد التقديم) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضع جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، 7 شروط لتعيين عدد 10 سائقين معدات ثقيلة (لودر – حفار – جرار – نقل قلاب .. الخ) بنظام الإثابة الشهرية لمدة عام بمقابل 3000 جنيه شهرياً تصرف من حساب مجلس أمناء المدينة، وفقاً للشروط الآتية:

1- أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل أقل من متوسط أو شهادة محو الأمية

2- شهادة الميلاد

3- صورة من رخصة القيادة

4- صحيفة الحالة الجنائية حديثة وخالية من أى أحكام باسم جهاز تنمية حدائق أكتوبر

5- ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما

6- يفضل أن يكون محل الإقامة بالمدينة أو مدينة 6 أكتوبربموجب ( ايصال مياه أو كهرباء أو عقد ايجار مسجل)

7- أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو تم اعفائه نهائيا

على أن يتم تقديم الأوراق باسم المحاسب مدير عام الشؤون الإدارية لجهاز حدائق أكتوبر ومرفق به المستندات فى موعد حتى يوم الأربعاء 21 وحتى 31/12 ديسمبر بمقر الإدارة العامة للتنمية بجهاز المدينة.