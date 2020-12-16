شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «العمال المصريين في إيطاليا» يعلن تفاصيل مشروع لم شمل الأسر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، إن برامج مشروع لم شمل أسر المصريين ترتكز على مجموعة من الخطوات وهي تعليمهم اللغة الإيطالية في مصر قبل سفرهم وتوفير سكن خاص بهم يكون من خلال طلب يقدم لاتحادات العمال الإيطالية التي تقوم بتنفيذ المشروعات، لافتا إلى أنه تم خلال العام الماضي تنفيذ المشروع في 5 دول، ولكن العام الجاري يتم تنفيذه في 10 دول.

وأضاف «إسكندر» في تصريحات لـ «المصري اليوم»، إن مصر دخلت في المرحلة الثانية من تنفيذ المشروع بعد تحقيقها نتائج جيدة جدا في المرحلة الأولى منها، موجها رسالة للشاب المصري في إيطاليا أن يتوجه إلى اتحاد العمال الإيطالي ليقدم أوراقه لطلب جلب أفراد أسرته وعائلته، ويقدم الأوراق الخاصة بهذا الطلب، ومن بينها أرقام تليفونات الأفراد المدرجين في الطلب، للتواصل معهم، وهذا من قبل المكتب الخاص بالاتحاد في مصر.

وأشار إلى أن السفارة المصرية في إيطاليا والسفارة الإيطالية في مصر ووزير القوى العاملة ووزيرة الهجرة يعملون بشكل متناسق دائما لمصلحة المصريين في إيطاليا، موضحا أن المرحلة الأولى يتم العمل بها ولكن عن بعد، نظرا لظروف فيروس كورونا، منوها إلى أنه سيكون للتطعيمات الجديدة بإيطاليا تأثير وستبدأ مع بداية يناير.

وأوضح أن المرحلة الأولى سيتم التعليم عن بعد بسبب جائحة كورونا، وأنه في حال تحسن الأوضاع سيتم عمل مجموعات تقوية من خلال مدرسات مصريات لتعليم اللغة في مجموعة من القرى، بحيث يتم تعليم المجموعة مكونة من حوالي 10 إلى 20 فردا، مشيرا إلى أن الدروس التي تحصل عليها الأسر في القاهرة، لها علاقة باللغة وغيرها، كما يحصل الدارسون على قواميس، وأدوات دراسية، وأدوات تطهير وأقنعة وقائية اللازمة للدراسة.

وأكد على أن الأمر له علاقة كبيرة بالحد من الهجرة غير الشرعية، والتي كانت أسر تبحث عنها في فترة سابقة، كما أن الأمر له بعد آخر، متعلق بحصول الشخص على الإقامة والرعاية الصحية، لا تتحقق لأي فرد إلا ببضع مواصفات، وهي ما يحاول المشروع أن يوفره للشخص المتقدم.