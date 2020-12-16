شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه القناة»: الانتهاء من أعمال تسليك شبكة الصرف الصحي بمنطقة الحرفين ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مياه القناة، أن قطاع الشركة في محافظة بورسعيد أنهى أعمال تسليك وتطهير شبكة الصرف الصحي بمنطقة الحرفيين خلف الموقف الجديد، وتطهيرالشبكة بحى الضواحي، مشيراً إلى أنه قد تم الانتهاء أيضاً من أعمال التسليك والتطهير في عدة مناطق بمحافظة الإسماعيلية منها مساكن رابعة العدوية بمنطقة الشهداء، وشارع طنطا، وامتداد شارع رضا بنطاق حي ثان، وشارع الإمام على بالسلطان حسين، وشارع مكه بنطاق حي أول، والمنطقة الأولى بالشيخ زايد، ومنطقة التمليك المتطور، ومنطقة الخامسة إحتياطى بنطاق حي ثالث، وشارع الجبلاوي بأبوعطوه، ونفيشة بعد مزلقان نفشيه طريق السويس، ومنطقة نفيشة البحرية بجوار مصنع الثلج، وتم بمدينه المستقبل مشروع إسكان مبارك أعمال تسليك وتطهير.

وأوضح اللواء عبدالحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا على الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.