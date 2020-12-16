شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: شرفت بزيارة الشيخ محمد بن زايد إلى بلده الثاني مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأربعاء، إنه شرُف بلقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «شرفت اليوم بلقاء أخي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وزيارته الكريمة إلى بلده الثاني مصر، وقد تشاورنا اليوم في مختلف القضايا.. التي نمضي فيها معا، بقوة وإرادة صادقة، في إطار من الأخوة والاحترام والثقة والمصير المشترك بين البلدين».