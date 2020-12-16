شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على 10 طلبات تقنين جديدة لأراضي الدولة وقبول تظلمين ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الاجتماع رقم (65) للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، للمحافظة، ولمياء جلال المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة، وأحمد إبراهيم مدير عام الأملاك.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة عدد 65 ملفا (32 طلبا جديدا + 33 تظلما)، حيث تم قبول عدد 2 تظلم والموافقة على 10 طلبات تقنين جديد، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها حتى الآن إلى 2175 طلب تقنين، فيما وصل إجمالي العقود التي تم تحريرها إلى 964 عقدا «مباني وزراعة»، وجار البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.