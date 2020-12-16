شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطيني مقيم في بلجيكا يدعم مبادرة "اتكلم عربي" ويؤكد: مصر أم الدنيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفلسطيني سامح رمضان المقيم بالعاصمة البلجيكية "بروكسل"، في مبادرة "اتكلم عربي" التي أطلقتها وزارة الهجرة المصرية، حيث دعا السياح في جميع أنحاء العالم إلى زيارة مصر. وأكد في مقطع فيديو شارك من خلاله في المبادرة على أن مصر علاوة على تمتعها بالأثار والمعالم السياحية تتمتع بطيبة أهلها وأنهم شعب كريم مضياف يستقبل ضيوفه بحفاوة كبيرة وهذا ليس مستغربا على أم الدنيا.

ودعت وزارة الهجرة شباب وأطفال مصر بالخارج إلى التفاعل والمشاركة بوضع الإطار الدعائي لمبادرة "اتكلم عربى" على صورهم في صفحاتهم الشخصية عبر موقع فيسبوك، وذلك دعمًا للمبادرة وترويجًا لها للحفاظ على الهوية العربية والمصرية.

ونشرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، صورتها بشعار المبادرة "اتكلم عربى".