شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ البحرين وكازاخستان بيوم الاستقلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأربعاء، ببرقية تهنئة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال. كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس السيسى يهنئ البحرين وكازاخستان بيوم الاستقلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.