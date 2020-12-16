شكرا لقرائتكم خبر عن مركز بحوث الصحراء ينتهى من حفر 7 آبار للمياه الجوفية شرق العوينات والفرافرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور صفى الدين متولى، نائب رئيس مركز بحوث الصحراء ورئيس وحدة حفر الآبار بالمركز أنه انطلاقا من مبدأ خدمة المجتمعات الصحراوية من خلال نشاط الوحدات ذات الطابع الخاص، قامت وحدة حفر الأبار التابعة لمركز بحوث الصحراء من الانتهاء من حفر (5) آبار إنتاجية للمياة الجوفية فى منطقة شرق العوينات بمحافظة البحر الأحمر وذلك طبقاً لبرتوكول التعاون الموقع بين كلاً من وحدة حفر الآبار بمركز بحوث الصحراء وإحدى الشركات بمنطقة شرق العوينات.

وأضاف متولى أن حفر هذه الآبار يعد من أهم عمليات الحفر التى تمت بهذه المنطقة ، حيث كانت على أعماق متوسطة (350) م وقد تم إختراق خزان الحجر الرملى النوبى بهذة المنطقة وقد ساهمت هذة العمليات فى قراءة التغير فى مخزون المياة الجوفية بمنطقة شرق العوينات.

وقال نائب رئيس مركز بحوث الصحراء أن وحدة حفر الآبار انتهت أيضا من حفر (2) بئر إنتاجي للمياة الجوفية بواحة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد.

وأكد أن هذه العملية تعد الأولى من نوعها، حيث إنها تمت من خلال وحدة حفر الأبار بمركز بحوث الصحراء على عمق (750)، وهذا يعد إنجازاً كبيراً سوف يساهم فى تطوير عمليات الحفر فى هذة المحافظة لما لها من طبيعة خاصة نظراً لطبيعة التربة بهذة المنطقة.