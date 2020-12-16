شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المترو تعلن الطوارئ وجاهزيتها لمواجهة موجة الطقس السيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة المترو الطوارئ لمواجهة موجة الطقس السيئ التى تتعرض لها البلاد وفقما توقع خبراء الأرصاد الجوية، مؤكدة جاهزيتها للتعامل مع الأمطار المحتمل سقوطها وصيانة مصارف شفط مياه الأمطار الموجودة بخطوط المترو خصوصا بالخط الأول من المرج حتى حلوان والمحطات السطحية بالخط الثانى المنيب – شبرا.

وشكلت شركة المترو غرفة متابعة مركزية للتعامل مع أى أمطار محتملة والتنسيق مع الأحياء فى شفط المياه التى ممكن أن تتراكم على شريط المترو، مع متابعة انتظام حركة المترو ورصدها أول بأول خصوصا بالمناطق السطحية والمكشوفة، مع تخفيض سرعة المترو أو إيقافها إذا استدعى الأمر.

وتعمل شركة المتر بجداول تشغيل للخطوط الثلاثة تشمل بدأ التشغيل اليومى من الساعة 5.15 صباحا من المحطات الابتدائية على أن يكون موعد قيام أخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 23.15 مساءً، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 23.30 مساء.

وتشمل جداول التشغيل قيام آخر قطارات المترو بالخط الثانى من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 23.35 مساءً كما سيكون مواعيد قيام أخر قطار من نادى الشمس بالخط الثالث الساعة 23.15 مساءا ومن العتبة 23.45 مساء.

