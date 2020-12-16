شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين تتدخل لتوفير مسكن لمهندس تم إيداعه بدار رعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المهندس هانى ضاحي نقيب المهندسين، بسرعة التحرك لمتابعة حالة المهندس أحمد رشاد، وذلك بعد علم النقابة بأنه تم إيداعه بأحد دور الرعاية، واستلام المهندس ورعايته، وكذلك معرفة ملابسات مشكلته، بعد تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعى وبعض وسائل الإعلام، والتى أوضحت أنه بلا مأوي وبلا عمل، بالإضافة إلى وضعه الصحى الحرج.

وأوضحت النقابة، أن نقيب المهندسين وجه أيضا بسرعة دراسة حالة المهندس فور الوصول اليه، لافته إلى أنه على الفور تحركت نقابة مهندسين القاهرة برئاسة المهندس الاستشارى هشام أبو سنة بتشكيل لجنة والتوجه للزميل المهندس واستلامه من إحدى دور الرعاية، مشيرا إلى أنه يتم التواصل مع وزارة التضامن لتوفير إقامة مناسبه له كذلك توفير فرصة عمل مناسبه ايضا.

وأشار إلى أنه فى نفس الإطار قامت نقابة مهندسين القاهرة بالتوجيه بعمل الفحوصات الطبية اللازمة للمهندس، والتى بينت حاجته لإجراء عملية جراحية عاجلة بالكتف، وقد أكد أبو سنة أن النقابة تقوم الآن بتجهيز ما يلزم تمهيدا لإجراء العملية الجراحية للمهندس.

وكان قد تداولت مواقع التواصل الاجتماعى، تفاصيل عن وجود مهندس يقيم علي أحد الأرصفة بشوارع القاهرة نظرا لخلافات زوجيك أدت إلى ترکه منزله للشارع وحالته الصحية صعبة، ونشرت المواقع أن أحد دور الرعاية قامت بنقل المهندس لديها، وعلي الفور تحركت نقابة مهندسى القاهرة لاستلام المهندس وتوفير مسكن له ومتابعة حالته الصحية.