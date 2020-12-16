شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة تعد فيديو "الأرض بتتكلم عربى" بتعليق صوتى للسفيرة نبيلة مكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت وزارة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، فيديو خاص لمبادرة "اتكلم عربى" بعنوان " الأرض بتتكلم عربى" ، بتعليق صوتى للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة. يذكر أن مبادرة "اتكلم عربي"، التى أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حظيت مؤخرا برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتكون من اليوم أحد المبادرات القومية والتى تستهدف ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم وتعليم اللغة العربية، وكذا الحفاظ على الهوية وتعريف أبنائنا بالخارج التراث والعادات والتقاليد والقيم المصرية.

وقد كلف الرئيس وزارة الهجرة بالعمل على البث المباشر للأحداث المصرية الهامة (سياسية، رياضية، ثقافية وفنية..)، والعمل على زيادة الترابط بين الأبناء المصريين فى مختلف الدول والقدرة على بث المعلومات الصحيحة الخاصة بالشأن المصري، وكذلك التذكير والتعريف بالمناسبات الوطنية والدينية وتوقيتاتها.