شكرا لقرائتكم خبر عن النقل العام بالقاهرة تشغل خطوط جديدة تربط بولاق الدكرور بأحياء العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أنه وفقا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تم تشغيل خطوط جديدة تربط محافظتى القاهرة والجيزة، للتسهيل على المواطنين وتوفير خدمات جديدة تسهل التنقل بين المحافظتين.

من جهته أكد المهندس محمد عبد الله، المدير التنفيذى لشركات النقل الجماعى التابع لهيئة النقل العام بالقاهرة، أنه تم تشغيل خطوط نقل جماعى تربط منطقة بولاق الدكرور بالجيزة، بأحياء محافظة القاهرة، وذلك من خلال تشغيل خطين "211 و212 " من كفر طهرمس إلى الحى الثامن وموقف السلام النموذجى.

وأضاف المدير التنفيذي لشركات النقل الجماعى التابع لهيئة النقل العام، لـ"الخليج 365" أن الخطوط الجديدة سعر تذكرة الركوب بها 5 جنيهات وتسير مسافات أكثر من 30 كم، وخط سير الخط الأول 211 من كفر طهرمس مرورا بجسر السويس حتى موقف السلام النموذجى، أما خط 212 من كفر طهرمس إلى رمسيس ثم الحى الثامن.

وأشار عبد الله إلى أن هذه الخطوط تعمل بجانب الخطوط الأخرى بحى بولاق الدكرور وهى "خط 50 "زنين - رمسيس - جراج المستقبل بالواحة"، وخط 49 "زنين- الدقي -عزبة الهجانة"، وصفط خط 52 "الدقي المظلات"، وخط 53 "صفط اللبن - زنين - بين السريات - رمسيس - مساكن الماظة "، وخط 57 "صفط اللبن – الأوتوستراد - الحي 8 "، مشيرا إلى أن عدد السيارات بهذة الخطوط وصلت حتى الآن لـ90 سيارة وسيتم الزيادة لـ 100 سيارة قريبا.