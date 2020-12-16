شكرا لقرائتكم خبر عن نادى القضاة ينعى المستشار فتحى خليفة رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، بأن مجلس إدارة النادي ينعى المستشار فتحي خليفة رئيس مجلس القضاء الأعلى، أحد شيوخ القضاء الأجلاء.

ونعى مجلس إدارة نادي قضاة مصر فى بيان أصدره، المستشار فتحي عبد القادر خليفة رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق.

وقال المجلس فى البيان، أن المستشار الراحل كان يتمتع بسيرة عطرة وجهود محمودة؛ إذ أفنى الفقيد حياته في خدمة القضاء، والتي بدأت عند تعيينه وكيلا للنائب العام عام 1959عقب تخرجه من جامعة القاهرة، وتدرج بعدها في المناصب حتى تقلد رئيس مجلس القضاء الأعلى من عام 2001 حتى عام 2006 كان فيها سيادته مثالا يحتذى به للقاضي المصري.

وتقدم نادي قضاة مصر بأحر التعازي لأسرة الفقيد، داعين الله سبحانه أن يسكنه فسيح جناته وأن ينزل عليه رحمته وأن يلهم أهله و ذويه جميل الصبر والسلوان.