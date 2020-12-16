شكرا لقرائتكم خبر عن سيارت شفط المياه تتعامل مع الأمطار فى شوارع القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت أجهزة محافظة القاهرة بالتعاون مع شركة الصرف الصحى بالقاهرة، معدات شفط الأمطار بالتزامن مع تساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق، كما تم رفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ لمواجهة موجة الطقس السيء ومنع أي تجمع لمياه الأمطار وعدم تأثيره على حركة المرور.

ويشهد اليوم الأربعاء، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح نشطة، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

ومن المتوقع أن البلاد تشهد فرص أمطار متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى، و أمطار متوسطة على مناطق من مطروح والبحيرة والإسكندرية والغربية والمنوفية ورأس سدر ونخل وسانت كاترين، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من دمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية والإسماعيلية والسويس ورفح والعريش، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من الفيوم وبنى سويف والمنيا.

كانت محافظة القاهرة قد عطلت الدراسة اليوم بالمدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية والمدارس الخاصة حفاظا على سلامة الطلاب، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من سوء حالة الطقس وتوقعات بتعرض القاهرة والجيزة لأمطار.