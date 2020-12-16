إغلاق 5 أماكن وتناوب الموظفين.. بيان جديد من الحكومة بشأن مواجهة فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال اجتماع لجنة مواجهة كورونا، على استمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلا عن تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة، مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بأن يتم تطبيق تناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بما يسهم في منع الكثافات والتجمعات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا".​