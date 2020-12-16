بعد تقارير بتحويلها لأراضٍ سكنية.. منع صاحب الريف الأوروبي من السفر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قرر المستشار خالد عبد الرحمن سالم قاض التحقيق، في القضية المعروفة إعلاميًا بالاستيلاء على أراضي الدولة بمنطقة الريف الأوروبي بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، منع الدكتور عبد الله سعد صاحب الريف الأوروبي من السفر بعد تلقي قاضي التحقيق تقرير اللجنة المشكلة للوقوف على قيمة المخالفات التي تمت جراء تغيير نشاط الأرض من استغلالها في الزراعة إلى تحويلها لأراض سكنية بمساحة 4700 فدان، وبلغت قيمة المخالفات 2 مليار و800 مليون جنيه .

قام قاضي التحقيق باستدعاء المتهم لمواجهته بما أسفر عنه التقرير، فطالب بأجل حتى يتمكن من التصالح، والتنازل عن جزء من الأرض للدولة مع تسوية باقي المبلغ، فتم إحالة طلب التصالح إلى لجنة التصالحات في جرائم المال العام لاتخاذ شئونها في التسوية واتمام التصالح .

يذكر أن قاضي التحقيق سبق وأن أعاد للدولة مبلغ 280 مليون جنيه، في قضية صن ست المملوكة لصلاح دياب ومحمود الجمال وآخرين، بعد أن تقدموا بطلبات للتصالح، وسددوا تلك المبالغ .

ومن المنتظر أن يتم البت في طلب تصالح مالك الريف الأوروبي، ليتم بذلك استعادة حق الدولة.