الداخلية: ضبط مروج شائعة اختطاف طفل في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن، القبض على المتهم بترويج مروج شائعة اختطاف طفل بالمنوفية .

نشرت المتابعة الأمنية تداول عبر حساب أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً تحذير للأهالي بزعم محاولة اختطاف طفل بمدينة شبين الكوم بالمنوفية.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في تلقى قسم شبين الكوم بالمنوفية بلاغا من (صاحبة محل بقالة، ونجلها - مقيمان بدائرة القسم) بتضررهما من (زوج السيدة) لقيامه بالحضور بصحبة صديق له بدعوى رؤية أنجاله ، وأثناء ذلك حاول اصطحاب نجلهما الأصغر "عام ونصف" مستقلاً سيارة "ربع نقل" قيادة "صديقه" ، إلا أن نجلها الأكبر تشبث بالسيارة وسقط أرضاً وأصيب بـ"سحجات متفرقة" ، وتمكنت السيدة بمساعدة الأهالي من استرجاع الطفل ، وضبط قائد السيارة بينما لاذ الزوج بالفرار.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائم على بث المنشور، وبمواجهته اعترف بقيامه بالنشر دون التأكد من حقيقة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.