بينهم سيدتان.. أجهزة البحث الجنائي تطارد لصوص المساكن والسيارات بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بالقاهرة من ضبط عناصر إجرامية تخصصت في جرائم السرقة والنشل خلال عدة حملات أمنية.

وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة عن ضبط 3 أشخاص- 2 منهم لهما معلومات جنائية- لقيامهم بارتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق"، وبحوزة أحدهم فرد خرطوش وطلقتان لذات العيار، واعترفوا بارتكاب 3 حوادث، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها.

وأثمرت الجهود عن ضبط سيدتين- لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة النزهة- لقيامهما بمغافلة أحد المواطنين وسرقة مبلغ مالي كان بحوزته بأسلوب "المغافلة"، وضُبط شخصان لأحدهما معلومات جنائية لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالي "عملات أجنبية" من أحد الأشخاص يحمل جنسية أجنبية.. بأسلوب "انتحال الصفة".

كما تم ضبط عنصر إجرامي له "معلومات جنائية" لقيامه بارتكاب واقعة سرقة سيارة نقل بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزته فرد خرطوش وطلقة لذات العيار- مفتاح مصطنع واعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة السيارات بأسلوب " المفتاح المصطنع" بقصد مساومة مالكيها على إعادتها لهم مقابل مبالغ مالية، وأقر بارتكاب حادثي سرقة سيارة.

وضبطت الحملات عنصرا إجراميا له "معلومات جنائية" لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال سرقة الهواتف المحموله بأسلوب النشل باستخدام سلاح أبيض "شفرة موس" بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبحوزته 3 أسلحة بيضاء "شفرة موس" واعترف بارتكاب 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.