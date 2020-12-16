شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أمطار متوسطة وشبورة مائية الخميس.. والقاهرة 20 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الخميس طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

كما يتوقع الخبراء أمطار خفيفة على بعض مناطق القاهرة بفرص سقوط 30 %، وبعض مناطق الوجه البحري وسلاسل جبال البحر الأحمر 40 %، وخفيفة على بعض مناطق من «الإسكندرية – مطروح – رشيد – بلطيم» ( 50 % )، خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق من «دمياط – بورسعيد – العريش – رفح» ( 60 % ) .

أيضاً هناك شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء نشطة على خليج السويس .

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي بينما جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض جوي . وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «20- 13»، الإسكندرية «20– 14»، قنا «23- 11»، الأقصر «23– 12»، أسوان «24 – 12» .