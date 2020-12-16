شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في لندن يلتقي وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى السفير طارق عادل، سفير مصر في لندن، بوزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا «جيمس كليفرلي»، حيث تم خلال اللقاء بحث تطورات العلاقات المصرية البريطانية وجهود تعزيزها على مختلف المستويات.



رحب الجانبان بالتوقيع على اتفاقية المشاركة التجارية بين البلديّن، والتي ستُنظم العلاقات التجارية بينهما عقب إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مطلع يناير ٢٠٢١، كما أكدا حرصهما على مواصلة الدفع قدماً ببرامج التعاون الثنائي في كافة المجالات، بما في ذلك الصحة والتعليم والسياحة بما يحقق مصالح الدولتيّن.



شهد اللقاء تشاوراً حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية، ومن بينها الأزمة الليبية والقضية الفلسطينية، حيث أكد الوزير البريطاني على محورية دور مصر الإقليمي وما تمثله من دعامة للأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، مؤكداً تطلع بلاده لمواصلة التنسيق والتشاور مع مصر باعتبارها شريكاً هاماً لبريطانيا.