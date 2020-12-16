شكرا لقرائتكم خبر عن «الشهر العقاري»: الاكتفاء بالرقم القومي لصاحب الشأن دون تقديم صورة بطاقة الطرف الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الأمين العام لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، قرارا بالاكتفاء بإثبات الرقم القومي، دون إلزام صاحب الشأن بتقديم صورة الرقم القومي للطرف الثاني، في مكاتب التوثيق والشهر العقاري.

نص القرار على: «بخصوص الكتاب الدوري رقم 524 لسنة 2020، بشأن إثبات الرقم القومي لكل المتعاملين مع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، يرجى التنبيه على كل إدارات المكاتب، والمأموريات، ومكاتب وفروع التوثيق، بالاكتفاء بإثبات الرقم القومي للوكلاء أو الصادر ضدهم، سواء تم الإدلاء به بمعرفة صاحب الشأن تحت مسؤوليته أو من خلال تقديم مستند بذلك، دون إلزام صاحب الشأن بتقديم صورة الرقم القومي الخاص للطرف الثاني ودون الحاجة إلى عمل مسح ضوئي للمستند حال تقديمه وذلك للعلم ومراعاة تنفيذه بكل دقة».