شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادى الجديد يستقبل نواب البرلمان والشيوخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بمكتبه بالديوان العام، اليوم الأربعاء، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ المنتخبين عن المحافظة؛ وهم الدكتور مؤمن معاذ وحمدي محمد حسن ومحمد على عبدالغني، حيث قدم التهنئة مُتمنيًا لهم التوفيق في خدمة قضايا التنمية بالمحافظة.
أوضح الزملوط أن مجلس الشيوخ يمثل الغرفة الثانية للتشريع، ويتكامل دوره مع مجلس النواب لإثراء الحياة السياسية، مؤكدا ضرورة توحيد جهود الجهازين التنفيذي والشعبي بوصفهما يمثلان جناحي التنمية بما يعود بالنفع على أهالي المحافظة خلال المرحلة المقبلة.
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