شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة رئيس مدينة بركة السبع بفيروس كورونا وخضوعه للعزل المنزلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب ياسر الجندي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، في محافظة المنوفية بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور أعراض الإصابة عليه وإجرائه الأشعة والفحوصات اللازمة، ما ترتب عليه خضوعه للعزل المنزلي.

أكد «الجندي»، أن حالته مستقرة عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وخضوعة للعزل المنزلي، وتلقيه بروتوكول علاج وزارة الصخة، وأنه سيقوم بعمل الفحوصات الطبية من جديد لبيان مدى شفائه من الفيروس.