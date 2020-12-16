شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مياه المنوفية» يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، اليوم الأربعاء، عدد من الإدارات التابعة لديوان عام الشركة لمتابعة ما يتم من أعمال، والتأكد من حسن سير العمل وانتظامه والتكامل بين مختلف الإدارات من أجل تحقيق الصالح العام والارتقاء بمستوى الأداء.

ووجه جميع العاملين بضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتكاتف الجهود بين الإدارات المختلفة والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لإنجاز الأعمال الموكلة بشكل سريع ومنظم.

وشدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية، فيما يخص مكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»والإلتزام بإرتداء الكمامات والحفاظ على مبدأ التباعد الإجتماعي.