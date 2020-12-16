شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يوجه بحصر المخابز بالخارجة لتوصيل الغاز الطبيعي لها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بحصر المخابز بمدينة الخارجة وعمل رسم كروكي لها لدراسة إمكانية توصيل الغاز الطبيعي لها ضمن المشروع الجاري تنفيذه حاليا .

جاء ذلك خلال ترأسة اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم الأربعاء، بحضور اللواء محمد أنيس سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد سعد نائب مدير أمن الوادي الجديد والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وفي بداية الاجتماع تم استعراض متابعة موقف تكليفات اجتماع المجلس السابق وما تحقق منها، حيث أكد على سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين وتسليم العقود للمنتفعين، وإعادة هيكلة الجهاز الإداري بالوحدات المحلية للمدن والقري للاستفادة من العمالة الزائدة في الجهات التي تعاني من عجز، وذلك خلال شهر من تاريخه .

كما كلف «الزملوط» بسرعة الانتهاء من إعداد تقارير زراعة الأرز الجاف للبدء في تعمميه خلال موسم الأرز القادم، مشددا بحظر جمع وتشوين المخلفات الزراعية الجافة داخل الكتل السكنية كإجراء احترازي لمنع نشوب حرائق.

كما كلف مديرية الشؤون الصحية بحصر العجز بالمستلزمات الطبية والأجهزة بالمستشفيات لتقوم المحافظة بتدبيرها.

وناقش الاجتماع أيضا الموافقة على تخصيص مساحات من الأراضي لإقامة مدارس بمراكز الخارجة وبلاط وباريس ومحطة معالجة ومشروع زراعة غابة شجرية بمركز باريس.

وفي ختام الاجتماع قام المحافظ بتكريم عدد من التنفيذيين المتميزين الذين شاركوا في مشروع التدريب العملي المشترك لمواجهه الأزمات والكوارث صقر 71 والذي نفذ في الفترة من 13 إلى 16 ديسمبر الجاري. وذلك بمنحهم شهادات تقدير لتميزهم في أداء واجباتهم الوظيفية لإبراز جاهزية المحافظة على مواجهه الأزمة وسرعه حلها، وذلك تحفيز لهم على مواصلة عطائهم وتميزهم، بما يخدم ويرفع من مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .