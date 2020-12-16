743 طالب وطالبة بالكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات اتحادات طلاب جامعة المنوفية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت، اليوم الأربعاء، الكشوف النهائية للطلاب المرشحين لانتخابات اتحادات طلاب جامعة المنوفية، حيث بلغ عدد الطلاب الذين تم قبول ترشيحهم بعد تلقي الطعون وفحصها ٧٤٣ طالب وطالبة.
وتجري الانتخابات تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
وأشار الدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الشباب، إلى أنه قد تقدم لخوض الانتخابات ٧٥٦ طالب وطالبه قبل تلقى الطعون والتي بلغت ٦٠ طعنا في كليات الطب والزراعة والحقوق واللاقتصاد المنزلى والهندسة بشبين والصيدلةو التربية النوعية، تم قبول ١٣ طعنا منها بكليات الحقوق والتربية النوعية.
وسوف تبدأ غدا الخميس الدعاية الإنتخابية للطلاب، حيث تجرى الانتخابات تحت إشراف مدير عام رعاية الشباب وأمل الصاوي مديرة إدارة الأسر والاتحادات الطلابية.
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