شكرا لقرائتكم خبر عن «الحكومة» توافق على الاتفاقية الفنية مع إيطاليا لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية إيطاليا، حول برنامج «المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكى للجلود». ووفقاً للاتفاقية، يُعد برنامج «المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكى للجلود» برنامجاً لتأسيس تجمع لصناعة الجلود في مدينة الروبيكى، يتم من خلاله تنفيذ عمليات انتاجية صديقة للبيئة عن طريق مرافق صديقة للبيئة، فضلاً عن إنشاء مركز تكنولوجيا دباغة الجلود.

ويهدف البرنامج إلى دعم عمليات إعادة نقل المدابغ إلى مدينة الروبيكى للجلود بالمنطقة الصناعية الجديدة، وذلك من خلال تقديم المساعدة الفنية لوضع الخطط الفنية وخطط أنشطة الأعمال المطلوبة من المستثمرين ورواد الأعمال، هذا إلى جانب دعم شركة القاهرة للتطوير العمرانى والصناعى ومركز تكنولوجيا دباغة الجلود لبدء إطلاق أنشطتهما الخدمية.

كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية، حول تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع «دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تُحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية».

ويهدف مشروع «دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تُحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية» إلى دعم وزيادة قدرات المجلس القومى للمرأة، وذلك من خلال تحقيق هدف عام يتمثل في زيادة نسبة المشاركة للقوة العاملة من النساء في قطاع السياحة بمصر، وتمكين المرأة من مواجهة المواقف الناتجة عن عدم المساواة، إلى جانب تحقيق هدف محدد يتمثل في ثقة المرأة بنفسها، فضلاً عن دعم خلق بيئات آمنة تتسم بالمساواة بين الجنسين في مجال العمل داخل قطاع السياحة في مصر.