شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدا 57 رحلة دولية وداخلية لنقل 5800 راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير شركة مصر للطيران غدا الخميس، رحلاتها إلى 57 وجهة تنقل على متنها ما يقرب من 5800 راكب، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين .

قالت مصر للطيران في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة إلي كل من ( تورنتو، الرياض، بيروت، أكرا، جدة، انجامينا، تونس، كازبلانكا، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، لندن، الدمام، موسكو، باريس، اسطنبول، بروكسل، امستردام، نيويورك، أثينا، فرانكفورت، بغداد، البحرين، المدينة المنورة، الشارقة، عنتيبي، أديس أبابا، جوهانسبرج، الخرطوم )، بالإضافة إلي9 رحلات داخلية إلى كل من، شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر وأسوان و6 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5800 راكب.