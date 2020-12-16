شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدا 57 رحلة دولية وداخلية لنقل 5800 راكب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير شركة مصر للطيران غدا الخميس، رحلاتها إلى 57 وجهة تنقل على متنها ما يقرب من 5800 راكب، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين .
قالت مصر للطيران في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة إلي كل من ( تورنتو، الرياض، بيروت، أكرا، جدة، انجامينا، تونس، كازبلانكا، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، لندن، الدمام، موسكو، باريس، اسطنبول، بروكسل، امستردام، نيويورك، أثينا، فرانكفورت، بغداد، البحرين، المدينة المنورة، الشارقة، عنتيبي، أديس أبابا، جوهانسبرج، الخرطوم )، بالإضافة إلي9 رحلات داخلية إلى كل من، شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر وأسوان و6 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5800 راكب.
وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات .
ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .
كانت هذه تفاصيل خبر مصر للطيران تسير غدا 57 رحلة دولية وداخلية لنقل 5800 راكب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.