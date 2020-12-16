شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب أولى ثانوى يؤدون الامتحان من المنزل بمناطق تعطل المدارس بالجيزة والقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى بعض طلاب الصف الأول الثانوى العام بمحافظة الجيزة والقاهرة الامتحان التدريبى الأول من منازلهم بعد توقف وتعطل الدراسة لسوء الأحوال الجوية، وقال حازم عبد الله، طالب بمدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، إن الدخول على منصة الاختبار تم بشكل طبيعى دون مشكلات وتمت الاستعانة بالكتاب للوصول إلى بعض القواعد للإجابة عن الأسئلة.

وكشفت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحان الإلكترونى اليوم الأربعاء فى مادتى اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا وصل حتى الآن 450 ألفا، مقسمين على المادتين، موضحة أن هذا العدد متواجد على المنصة ويختبر فى المادتين.

وأضافت المصادر أن الاختبارات ممتدة حتى التاسعة مساء، ومنصة الاختبار تعمل بشكل جيد وطبيعى والطلاب دخلوا على المنصة من كل مكان سواء المنزل أو المدرسة بالنسبة للمحافظات التى تعمل فيها الدراسة دون توقف بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من التاسعة صباح اليوم منصة الامتحان التدريبى لطلاب الصف الأول الثانوى العام، لأداء اختبار مادتى اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا فى ثانى أيام الامتحان التجريبى، لتدريب الطلاب على أسئلة التقييم الجديدة واختبار منصة الامتحان والشبكات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حددت خطوات دخول الامتحان الإلكترونى التجريبى لطلاب الصف الأول الثانوى الذى انطلق الثلاثاء 15 ديسمبر الجارى، موضحة أن أولى خطوات دخول الامتحان تبدأ بتسجيل دخول الطالب على منصة الامتحان ويضغط على أيقونة الاختبار فى الشاشة الرئيسية للتابلت ثم يدخل اسم المستخدم وكلمة السر الخاص بكل طالب ثم يضغط على تسجيل الدخول.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم: يتم إدخال كود الامتحان " الجلسة" بحرص ويجب على الطالب الأخذ فى الاعتبار أن هذا الكود مكون من 9 أرقام على أن يتم إدخال كود الجلسة فى ميعاد بدء الامتحان وليس قبل موعد انطلاق الاختبار، مشيرة إلى أنه بعد إدخال كود الامتحان بشكل صحيح يضغط الطالب على أيقونة "بداية" عندها ينطلق الامتحان ويبدأ الطالب فى الإجابة عن الأسئلة.









