الرئيس السيسى يوفد مندوبين للتعزية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسى كلا من العميد تامر أبو الغيط، للتعزية فى وفاة المرحوم اللواء محمد مصطفى أحمد إبراهيم، والعميد محمد فؤاد عليوة، للتعزية في وفاة المرحوم المستشار عبد العال السمان محمد، وإبلاغ أسرهما خالص العزاء.

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