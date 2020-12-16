شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر يؤكد بيع 6 محال تجارية بمساحات 19.44 إلى 20.59م2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم بيع 6 محال تجارية بمنطقتى (209م أراضى الإسكان الاجتماعى بالشماليات – جنة للإسكان الفاخر) بمساحات تتراوح من (19.44 : 20.59م2)، فى جلسة للمزاد العلنى بالمدينة.

وأضاف المهندس شريف الشربينى، أنه تراوح سعر بيع المتر المربع بالمحال التى تم بيعها من 45 ألف جنيه إلى 124 ألف جنيه، وذلك بحضور مسئولى مجلس الدولة، والإدارة المالية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، وأعضاء اللجنة المختصة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم بيع المحال بأنشطة ( سوبر ماركت - طيور مجمده ولحوم - مغسلة - خضراوات - حدايد وبويات)، وذلك فى ضوء حرص جهاز المدينة على تقديم الخدمات داخل المناطق السكنية المختلفة.