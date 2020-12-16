شكرا لقرائتكم خبر عن آخر موعد لتلقى طعون الخاسرين في انتخابات النواب بمحكمة النقض 15 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهي المدة الدستورية المحددة لتلقى الطعون الانتخابية من المرشحين الخاسرين في مرحلتي انتخابات مجلس النواب على أعضاء البرلمان الجدد الفائزين في ذات دوائرهم الانتخابية في 15 يناير 2021، تمهيدا للفصل فيها خلال 60 يوما، من تاريخ ورودها.

وقالت مصادر بالهيئة الوطنية للانتخابات، إن المركز القانوني لنواب مجلس النواب المعلن فوزهم في الانتخابات البرلمانية في الجولات الأربع بالمرحلتين استقرت بمجرد إعلان النتيجة في 15 ديسمبر الماضي، ولكن المادة 107 من الدستور أجازت للمرشحين الخاسرين في الانتخابات بالطعن على النواب الفائزين والفصل أمام محكمة النقض فى مدى صحة عضوية نائب البرلمان.

وأشارت المصادر الى أن المادة 107 من الدستور نصت على أن "تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".

وذكرت المصادر أنه وفقا لما سبق فأنه بإعلان نتيجة الانتخابات في 15 ديسمبر تتلقى محكمة النقض الطعون الانتخابية حتى يوم 15 يناير المقبل، والفصل فيها في موعد أقصاه 15 مارس المقبل.

يذكر أن المرحلة الأولى تضم 143 مقعدا فرديا، حسم منهم فى الجولتين الأولى والإعادة 142 مقعدا ولا يزال مقعد مركز ديرمواس بمحافظة المنيا مؤجل لوقت لاحق، بعد الطعون القضائية التي أخرت اجراء الانتخابات عليه في الجولة الأولى، كما حسمت القائمة الوطنية من أجل مصر مقاعد القائمة في قطاعي هى شمال ووسط وجنوب الصعيد، والثاني غرب الدلتا ومخصص لهما 142 مقعد.

بينما تضمنت المرحلة الثانية 141 مقعدا فرديا، حسم فى الجولة الأولى منها 41 مقعدا وتبقى 100 مقعد فى جولة الإعادة التى أجريت الاثنين والثلاثاء الماضيين، فيما فازت من الجولة الأولى القائمة الوطنية من أجل مصر فى قطاعي القاهرة وشرق الدلتا المخصص لهما 142 مقعدا، مؤكدا أن هناك خطوة واحدة على انتهاء الشكل النهائي للبرلمان وهي إعلان النتيجة حيث من المقرر إعلان فوز 100 مرشحا بالمقاعد المتبقية.