محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إن إجراءات استخراج كارنيهات أعضاء محلس النواب الجدد ستتم بعد وصول النتيجة النهائية المجمعة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتوقع الأمين العام لمجلس النواب، في تصريح له اليوم، أن يتم استخراج كارنيهات النواب في بداية يناير، وذلك لاستكمال باقي التحضيرات التي ستقوم بها الأمانة العامة، لاستقبال النواب.
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أول أمس في بيان صحفى، النتيجة النهائية لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتي تتضمن فوز 100 مرشحا بمقاعد النظام الفردى بهذه الجولة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمين البرلمان: استخراج كارنيهات عضوية النواب الجدد بداية يناير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.