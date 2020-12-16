الكهرباء: 1.6 مليار جنيه لتطوير شبكات التوزيع في قنا خلال 6 سنوات



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن إجمالي الاستثمارات في نطاق قطاع قنا التابع لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى (901 ألف) مشترك خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020 بلغ حوالي 1.6 مليار جنيه.

وأضاف الوزير، في تصريح له اليوم الأربعاء، أنه تم تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين من خلال تنفيذ عدة خطط (خطة طموحة – خطة ذاتية – إحلال هوائيات) بالإضافة لمشروعات منفذة للغير.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الخطة الطموحة بقطاع كهرباء قنا و الممولة بقرض من الدولة لتطوير الشبكات خـلال الفترة من يوليو 2017 حتى يونيو 2020 بتكلفة وقدرها 615 مليون جنيه ، كما تم تنفيذ الخطة الذاتية خــلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020 قيمة تبلغ حوالى 177 مليون جنيه.

وحول خطة إحلال الهوائيات إلى كابلات أرضية فقد تم إحلال الهوائيات الجهد المتوسط بكابلات أرضية خــلال الفترة من يوليو 2017 حتى يونيو 2020م بعدد 78 عملية بإجمالي أطوال كابلات 39.861 كم بلغ قيمته 42 مليون جنيه.

وحول المشروعات (المنفذة للغير) قامت الشركة بدراسة وتنفيذ المشروعات المطلوبة للغير للبنية التحتية لمرافق الكهرباء بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وتغذية المشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمصانع والمدارس والري .. إلخ، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياه أفضل للمواطن بتكلفة بلغت حوالى 766 مليون جنيه.

وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" والتي تهدف لرفع كفاءة التغذية الكهربائية للقرى الأكثر احتياجا لعدد (12) قرية، فقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى وسيتم الانتهاء من تنفيذ باقي المراحل بانتهاء العام المالي 2023 / 2024.

كما ارتفعت مكونات الشبكة خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020 بالكميات الآتية، موزعات الجهد المتوسط من 25 موزع لتصبح 41 بنسبة زيادة 64% ، خطوط هوائية جهد متوسط من 3176 كم لتصبح 3358 بنسبة زيادة 6%، كابلات جهد متوسط من 1755 كم لتصبح 2703 بنسبة زيادة 54% ، محولات توزيع من 5887 محولا لتصبح 6891 محولا بنسبة زيادة 17% ، وسعات محولات من 1291 م.ف.أ. لتصبح 1699 م.ف.أ. بنسبة زيادة 32% ، و خطوط هوائية جهد منخفض من 7558 كم لتصبح 7985 كم بنسبة زيادة 7%، كابلات جهد منخفض من 400 كم لتصبح 700 بنسبة زيادة 75%.

وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن الشركة تسعى جاهدة لتحقيق رضا العميل من خلال فتح منصات إلكترونية متعددة لبحث شكاوى المواطنين واستفساراتهم والرد عليها ، وتوفير منافذ سداد الكترونية متنوعة لتسهيل السداد للمواطنين.

وأكد الدكتور محمد شاكر على الإهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية ، مشددا على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، مع الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.

وطالب الدكتور محمد شاكر بسرعة تنفيذ خطط التطوير مع الحفاظ على الجودة العالية ورفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية وحل مشكلات المواطنين والوقوف على أسبابها لتفادي تكرارها فى المستقبل ، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في إطار الإجراءات العامة التي تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لا يؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الإستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق النمو المستدام.