عبر فيس بوك.. ضبط مندوب مبيعات يروج أدوية محظور تداولها بقصر النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي علاء عمران: ضبطت مديرية أمن القاهرة، مندوب مبيعات لقيامة بترويج الأدوية والعقاقير غير خالصة الرسوم الجمركية والمحظور تداولها عبر شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك في منطقة قصر النيل. أكدت معلومات وتحريات مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة قيام مندوب مبيعات بشركة أدوية، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، بعرض عقاقير طبية غير مُسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وترويجها على عملائه بالمخالفة لأحكام القانون. وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وعثر بحوزته على كمية من أدوية التخسيس (أمبولات حقن) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها). وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه نظير مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة . تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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