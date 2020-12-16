ضبط مركز بدون ترخيص للعلاج الطبيعي والتخسيس بالتجمع الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة مركز بدون ترخيص للعلاج الطبيعي والتخسيس بمنطقة التجمع الأول.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مسئول عن مركز للعلاج الطبيعي والتخسيس، كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لقيامه بإدارة المركز "بدون ترخيص" ومزاولة مهنة صيدلي بدون تصريح فضلاً عن حيازته أدوية وعقاقير طبية مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بالمخالفة لأحكام القانون.

وعثر بداخل المركز على (كمية من الأدوية والمركبات التي تستخدم في المركز - أجهزة تخسيس وعلاج طبيعي "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها".

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بإدارته المركز بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.