مباحث التموين تضبط مصنع خل ومخزن أقمشة بدون ترخيص في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالقاهرة حملاتها؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ضبطت الحملات التموينية المكبرة "مسئول عن مصنع لتعبئه الخل والمايونيز، كائن بدائرة قسم شرطة المرج".. لإدارته المصنع "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "خل" مجهولة المصدر مستخدماً علامات تجارية عالمية غشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على (3000 عبوة خل، 4500 زجاجة فارغة معدة للتعبئة، 500 زجاجة فارغة تحمل الملصق ومدون عليه اسم العلامة التجارية، 60 كيلو جرام خل- 2000 عبوة فارغة معدة للتعبئة- أسطوانة بوتاجاز صغيرة) وجميع المضبوطات مجهولة المصدر غير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

ضبط مسئول عن مخزن أقمشة، كائن بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من الأقمشة المستوردة مجهولة المصدر ومهربة جمركياً بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أبراح غير مشروعة، وعُثر بداخل المخزن على 60 ألف متر قماش "أنواع مختلفة".

جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.