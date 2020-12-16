ارتكبا واقعتين.. ضبط تشكيل عصابي لخطف الهواتف المحمولة بالساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف باستخدام دراجة بخارية بمنطقة الساحل.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم الساحل مفادها قيام "محمد.أ" 25 سنة، عاطل، مقيم جيزة، "إسلام.ر"، 24 سنة، عاطل، ومقيم جيزة بتكوين تشكيل عصابي تخصص بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف باستخدام دراجة بخارية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما في أحد الأكمنة المعدة لهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 2 حادث سرقة، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات حوزتهم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

