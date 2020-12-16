حملات على مدار اليوم.. الداخلية تضبط 24 ألف مخالفة مرورية بمحافظات الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شنت الإدارة العامة للمرور حملات مكبرة بمديريات الأمن لضبط كافة المخالفات المرورية وضبط الخارجين على القانون. وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال المخالفات المرورية عن ضبط (24,985) مخالفة مرورية متنوعة. وضُط في مجال فحص السائقين فحص (60) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (7) منهم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

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