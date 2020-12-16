شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 230 مخالفة خلال حملات رفع الإشغالات في أبو قرقاص بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حررت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا، 230 مخالفة متنوعة من خلال الحملات التي تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية، حيث شملت الحملة رفع الإشغالات وتنفيذ إزالات إدارية وتحرير محاضر للنظافة، بهدف تحقيق الانضباط داخل الشوارع والأحياء الداخلية، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أوضح محمد حلمي رئيس المركز، أن الحملات أسفرت عن تحرير 230 مخالفة منها 60 محضر تعدٍ على حرم الطريق، وتنفيذ 150 إزالة إدارية، 20 محضر نظافة، مضيفاً أنه يتم تنفيذ الحملات بصفة دورية ومستمرة من خلال المتابعة الميدانية بهدف القضاء على التجمعات داخل الأسواق لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.



وفي نفس السياق، تابع رئيس المركز، أعمال تسوية وتمهيد طريق قري الغروب بالمركز، ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق المتهالكة وإجراء أعمال التمهيد والتسوية لكافة الطرق، لرفع المستوى الخدمي للمواطنين.