شكرا لقرائتكم خبر عن ما المؤهلات العسكرية للواء أركان حرب محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي الجديد؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بتعيين اللواء أركان حرب محمد حجازي عبدالموجود، قائدًا لقوات الدفاع الجوي. وجاءت أبرز المعلومات عن قائد قوات الدفاع الجوى الجديد كالآتي:

ولد في الحادي عشر من نوفمبر عام 1963، والتحق بكلية الدفاع الجوى، حيث تخرج منها عام 1986.

المؤهلات العسكرية

حصل اللواء محمد حجازي، على جميع الفرق التأهيلية لسلاح الدفاع الجوى، ودورة أركان حرب، ودورة كلية الحرب العليا، ودورة كبار القادة، والمناصب القيادية الرئيسية، وتدرج في الوظائف القيادية وصولأ إلى قائدا للفرقة الثامنة، ورئـيسا لأركان قـوات الدفاع الجوي

الميداليات والأوسمة

حصل اللواء حجازي، على ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، كما حصل على ميدالية ثورة 25 يناير، ونوط الواجب العسكرى من الطبقة الأولى، ونوط الخدمة الممتازة، وميدالية ثورة 30 يونيو، وميدالية اليوبيل الذهبى لقوات الدفاع الجوى.