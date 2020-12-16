شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكندرية الأزهرية»: خطة عاجلة لحل مشكلة الكثافات وعجز المراقبين بلجان الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، أن المنطقة وضعت خطة عاجلة لحل المعوقات التي تواجه المعاهد الأزهرية في امتحانات الفصل الدراسى الأول وكذا العجز الصارخ في المراقبين.

وأضاف «هاشم»، لـ«المصرى اليوم»، على هامش الاجتماع الذي ضم مديري الإدارات التعليمية؛ أمس، لوضع حلول للمعاهد التي بها كثافة عالية خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول، وفي ظل الإجراءات الاحترازية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا، والمحافظة على أمن وسلامة الجميع.

وأشار رئيس المنطقة الأزهرية إلى أن الخطة تضمنت وضع حلول لكافة المعاهد التي بها كثافة عالية وتحتاج إلى لجان أكثر من المتاح بها؛ من خلال الإستعانة بالمعاهد الإعدادية في امتحانات النقل الابتدائي، والاستعانة بالمعاهد الابتدائية في امتحانات النقل الإعدادي الثانوي، وفيما يتعلق بعجز المراقبين سيتم ندب معلمي المرحلة الإعدادية والثانوية للمشاركة في أعمال امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية، وندب معلمي المرحلة الابتدائية للمشاركة في أعمال امتحانات النقل للمرحلة الإعدادية والثانوية.

وأكد «هاشم» على الالتزام التام من الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية، واتخاذ كافة التدابير الصحية خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتطهير والتعقيم المستمر لمقار لجان الامتحانات؛ للمحافظة على صحة الجميع.

حضر الاجتماع، الشيخ صالح عبدالله مدير الامتحانات، والشيخ عصام فوزي مدير التعليم الثانوي.